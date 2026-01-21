香川1区に立候補を表明した共産党新人の長尾真希さん（37） 1月27日公示、2月8日投開票の衆議院選挙の香川1区に、共産党新人の長尾真希さん（37）が立候補を表明しました。 （共産・新／長尾真希さん［37］）「反戦平和や憲法を守れの声、医療や教育などさまざまな分野での国民の切実な声を国政に届けようと思いました」 長尾さんは高松市出身の37歳です。共産党香川県委員会の委員で、「しんぶん赤旗」の記者を務めて