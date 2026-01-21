ロッテの佐藤都志也捕手（２７）が、今春に向けて“昭和”に適応する。２１日、千葉・鴨川市で自主トレを公開。ロッテの田村龍弘、富山紘之進、平沢大河（西武）、水上桂（楽天）らと共にベースランニングやウェートトレーニングなどをし、汗を流した。３年目を迎えた同市での自主トレ。今年は７日にスタートし、参加者は共同生活を送っている。サブロー新監督の下、昨秋と同様に「昭和のキャンプ」としてタフな練習が予想され