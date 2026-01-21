去年1年間で日本を訪れた外国人旅行者の消費額はおよそ9兆5000億円で、過去最高を更新しました。1人あたりの消費額はおよそ23万円です。観光庁によりますと、去年1年間（2025年）の訪日外国人旅行者の宿泊や飲食、交通費など日本国内での消費額は9兆4559億円で、2024年と比べて16.4％増え、過去最高を更新しました。記録的な円安が続いているほか、ヨーロッパやアメリカ、オーストラリアからの旅行者が伸びたことなどが要因です。