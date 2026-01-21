気象台は、午後4時14分に、大雪警報を長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市などに発表 21日16:14時点中越では、21日夜遅くから大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雪警報【発表】積雪21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒（以後