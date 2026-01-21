気象台は、午後4時7分に、大雪警報を鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町に発表しました。またなだれ注意報を湯梨浜町、日南町、日野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町などに発表 21日16:07時点中・西部では21日夜遅くから22日夕方まで、東部では21日夜遅くから、大雪に警戒して