新日本プロレスの真壁刀義（53）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。プロレスラーとしての“本音”をぶっちゃけた。“スイーツ真壁”としても知られる甘党の真壁。同番組で「スイーツ真壁のキャラを守るのに必死っぽい」と指摘されると、丸の札で回答した。「今まで僕は物凄い数の、変な話、想像を絶するぐらいのスイーツを食ってる」と振り返った。そして「やっぱりプロレスラーとし