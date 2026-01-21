【リスボン＝平地一紀】ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの大会組織委員会は２０日、聖火台をミラノとコルティナダンペッツォに設置し、史上初めて開会式で同時に点火すると発表した。閉会式でも同じタイミングで消す計画。広域開催を象徴するため、ミラノ中心部にある「平和の門」と、コルティナダンペッツォの「ディボーナ広場」に聖火台を設ける。デザインは幾何学模様の球体で、太陽をモチーフにしたという。五