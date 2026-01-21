女優の加藤夏希（40）が、20日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。9歳の長女の遊びに尾行したことを語った。番組のテーマは「子どもの防犯SP」。4児の母である加藤は、総合危機管理アドバイザーの先生とともに防犯を学ぶ企画。全国1年間の犯罪被害について、未就学児が912件に対して、小学生が8721件と9倍になるというデータが紹介されると、「特に注意したいのが夕方の登下校」と指摘された。加