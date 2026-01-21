「奈良マラソンに鹿も参加してて2度見した。ちゃんと負けじと走り出してるとこかわいい」【動画】鹿も走る「奈良マラソン」の様子を見るこんなポストをされたのは、えむちゃ（@m_m_m_shumi）さん。投稿された動画には、奈良マラソンのコース上をランナーたちと並ぶように走る鹿の姿が映っており、途中で少し歩いたかと思えば、追い抜かれそうになって再び走り出す様子が収められています。そのまるで“参加者”のような姿に、多く