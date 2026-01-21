新潟地方気象台は21日午後4時14分、中越に大雪警報を発表しました。中越では、21日夜遅くから大雪に警戒してください。警報の対象地域は以下の10市町です。【大雪警報】長岡市三条市柏崎市小千谷市加茂市十日町市魚沼市南魚沼市湯沢町津南町