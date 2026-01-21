±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤¬´©¹Ô¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ë3·î¤Ë¤ÏµÜ¾ë¸©¤Ç¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Önotte stellata 2026¡×¤ä¡¢4·î¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖYuzuru Hanyu ¡ÈREALIVE¡É an ICE STORY project¡×¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±©À¸¤µ¤ó¤¬¹â¤¯Èþ¤·¤¯Ä·Ìö¤·¤¿°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ìËç¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±©À¸¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ø±©¡Ù¤¬2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë´©¹Ô