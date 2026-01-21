礼衣が、3rdシングル「ハートマーク」を本日1月21日に配信リリース。あわせて、本日20時よりMVがプレミア公開される。 （関連：ツユの様々な世界観を楽しめるセットリストに激しい歓声に包まれたツアー『アンダーメンタリティ』東京公演レポ） ソロ3作目となる本楽曲は、前作に続き礼衣自身が作詞作曲を手がけたオリジナル楽曲。ラップパートには川谷絵音をゲストアーティスト