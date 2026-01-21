バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡に特別指定選手として加入した福岡大大濠高1年の白谷柱誠ジャック（16）が21日、福岡市内でチームの練習に参加した。U16（16歳以下）など年代別の日本代表で活躍し、次世代の日本バスケ界を担うホープは「オフェンスもディフェンスも、アグレッシブさを忘れずに全力でプレーしていきたい」と抱負を述べた。白谷が練習に参加するのは3度目。この日はシューティング