北海道・知床沖の遊覧船沈没事故で、運航会社社長・桂田精一被告の４回目の裁判が開かれ、会社の元従業員が事故後、桂田被告に「運航管理者はだれ？」と聞かれたなどと証言しました。業務上過失致死の罪に問われているのは、「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告です。起訴状によりますと、桂田被告は２０２２年４月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船「カズワン」を沈没させ、乗客乗員２６人を死亡させたとされています。