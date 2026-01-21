北海道内では１月２０日夜から住宅火事が相次ぎ、釧路市では男性が死亡しました。警察はこの家の住人とみて身元の確認を急いでいます。火事があったのは、釧路市鳥取北９丁目の２階建て住宅です。２０日午後７時４０分ごろ、近所の住民から「２階建ての１階の居間から火が見える」などと消防に通報がありました。この火事で男性１人が心肺停止の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。警察はこの家に住む７０代の男