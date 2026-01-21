NBA・ウォリアーズのジミー・バトラー3世選手が今季絶望とチームが発表しました。今シーズン38試合で先発出場しているバトラー3世選手は平均31.1分の出場で20.0得点、5.6リバウンド、4.9アシスト、1.4スティールを記録とチームにとって欠かせない存在となっています。日本時間20日に行われたヒートとの1戦で、17得点、4アシストと勢いに乗っていたバトラー3世選手でしたが、第3Q途中でヒートのデイビオン・ミッチェル選手と衝突し