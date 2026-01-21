女子ゴルフの鶴岡果恋（26＝明治安田）が21日、都内で行われたブリヂストンスポーツ新ボール「TOURBX/XS」発表会に出席した。昨年12月25日にSNSでプロ野球オリックスの来田涼斗との結婚を発表した鶴岡は結婚指輪を披露。報道陣から新婚生活について聞かれると「変化はあまりない。理想としていた夫婦像とは別だけど、お互いアスリートなので切磋琢磨しながら相乗効果を狙って、お互い頑張ろうみたいな感じです」とにこやか