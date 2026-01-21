阪神の前川右京外野手（２２）が２１日、三重県津市の津球場公園内野球場で自主トレを公開した。午前９時から１２時までの約３時間。中日・岡林や西武・村田などともにフリー打撃やノックで汗を流した。充実の自主トレを振り返り、「走攻守、全て練習できている。毎日学ぶところがありますし、やりがいがあります」と語り、岡林からは「守備の合わせ方が去年より良くなっている」と評価されたことを明かした。今季の目標に