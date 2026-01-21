合同練習を行っているヤクルトの内山（右）と長岡＝宮崎県西都市ヤクルトの内山壮真選手が21日、練習を行う宮崎県西都市で取材に応じ、今季の目標として80打点以上を掲げた。昨季の48打点からの大幅増を目指し「80ぐらい打たないと、3番や中軸を任せてもらえないと思っている」と意気込んだ。昨季は捕手登録ながら主に外野でプレー。今季は内野に転向する。2024年に遊撃でベストナインに輝いたチームメートの長岡秀樹内野手と