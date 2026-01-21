お笑いコンビ「千鳥」のノブが２１日、都内で行われたブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲＢＸ／ＸＳ」新商品発表会にスペシャルゲストとして登場した。ゴルフが大好きというノブは、同じゴルフ好き芸人の「大西ライオンを早くぶっ倒したくて…」と闘志を燃やし、「ベストスコア７８が出まして、すぐ腱鞘炎になって２か月ゴルフができなくなった。ということは、スイングがだめなんだろうということで今、試行錯誤の最中