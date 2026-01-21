関東リーグ優勝「私はここに宣言します！茨城県、サッカー王国！」昨年12月6日、サッカーJ1で鹿島アントラーズが9年ぶりにリーグ優勝を飾った際、試合後のセレモニーで大井川和彦茨城県知事は、こう雄叫びを上げた。【写真を見る】超人気選手も！実は「筑波大OB」の男たちこの1週間前、J2でも水戸ホーリーホックが頂点に立っていた。だとしても、“サッカー王国”は言い過ぎだ――と思ったら、どうやらそうでもなさそうだ