ドル円１５８．１５近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は158.15近辺、ユーロドルは1.1720近辺で推移している。ドル円は下に往って来いの値動きとなっており、本日ここまでのレンジは157.86から158.28まで。足元は前日NY終値付近に落ち着いている。 ユーロドルは東京午前に1.1734付近まで買われたあとは、午後にかけて1.1711付近まで下押しされた。その後は下げ一服