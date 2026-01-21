日本時間１６時００分に英消費者物価指数（CPI）（12月）、小売物価指数（RPI）（12月）、生産者物価指数（PPI）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（12月）16:00 予想0.3%前回-0.2%（前月比) 予想3.3%前回3.2%（前年比) 予想3.2%前回3.2%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（12月）16:00 予想0.5%前回-0.4%（前月比) 予想4.1%前回3.8%（