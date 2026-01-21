（再送）ドル円は午前に急落の場面も、その後反発=東京為替概況 21日のドル/円は、午前中に円買いが強まる場面が見られたが、午後に入って値を戻した。明日からの日銀金融政策決定会合を前に、行き過ぎた動きへの警戒感が広がっている。また、今晩の世界経済フォーラム（ダボス会議）で行われるトランプ大統領の演説を前に、様子見ムードも強まった。 昨日大きく下落（利回りが上昇）した日本国債は、ベンチ