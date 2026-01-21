生産者物価指数（PPI）（12月）16:00 結果-0.2% 予想-0.2%前回0.5%（0.3%から修正）（仕入・前月比) 結果0.8% 予想1.0%前回1.1%（仕入・前年比) 結果0.0% 予想0.1%前回0.1%（出荷・前月比) 結果3.4% 予想3.3%前回3.4%（出荷・前年比)