南陽市は21日、固定資産税の課税と下水道使用料の請求で法人や個人6件に合わせて500万円の漏れがあったと発表しました。南陽市によりますと、課税漏れが確認されたのは2025年1月14日から16日の間に償却資産の電子申告をしたもののうち4件です。電子申告データは印刷され、別の課税システムで手入力されますが、4件分を印刷していませんでした。金額は4つの法人合わせて約430万円で、市はおわびと説明を行い、追加納付を求め