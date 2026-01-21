日本プロ野球機構（ＮＰＢ）と日本プロ野球選手会の事務折衝が２１日、都内で行われた。労組・日本プロ野球選手会の新会長の近藤健介外野手（ソフトバンク）と副会長の源田壮亮内野手（西武）、清宮幸太郎内野手（日本ハム）、早川隆久投手（楽天）はオンラインで冒頭の１０分間参加した。この日はＮＰＢからクライマックスシリーズ（ＣＳ）のアドバンテージの改編についての説明が行われたが、選手会の会員に伝えられていない