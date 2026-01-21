阪神・前川右京外野手が２１日、三重・津市内で中日・岡林勇希外野手らとの自主トレを公開した。午前９時半からアップを始め、ノック、フリー打撃など精力的に汗を流した。「昨年に比べて体の面、けがしない体を重点的にできている。走れる体にもなっています」と手応えを口にした。昨季は「６番・左翼」で開幕を迎えたが、打撃不振に陥り、６９試合の出場で打率２割５分９厘、１本塁打、１５打点に終わった。今季はドラフト１