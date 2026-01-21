1月18日、両国国技館で大相撲初場所8日目の取組を観戦された天皇、皇后と長女愛子さま。2020年以来、6年ぶりの初場所を大いに楽しまれた。【写真多数】「上品で麗しい…」天覧相撲で“ピンクの振袖”をお召しになられた愛子さまなど、この記事の写真をすべて見る「愛子さまが初場所を初観戦したのは、まだ4歳だった2006年。四股名に加え、出身地や所属部屋も暗記する筋金入りの『スー女』として幼少の頃より相撲に親しまれてきま