＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】土俵下に鎮座する“ちょんまげ”姿の人物160キロを超える巨漢力士が土俵下へ猛スピードで落下。あわや激突かという緊迫の瞬間。砂かぶり席で“神回避”を見せた人物に「ちょんまげ姿で観戦されてる」など驚きの反響が相次いだ。注目を集めたのは、十両十枚目・東白龍（玉ノ井）と十両十二枚目・旭海雄（大島）の一番。立ち合いから激しい突き押しを見せた東白龍が