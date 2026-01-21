NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、主演の仲野太賀演じる小一郎（豊臣秀長）の幼馴染「直」（なお）を務める俳優の白石聖（27）。もともと永野芽郁が演じる役柄だったが、作中では男勝りで、自分の意見をはっきり言う「直」を好演し、放送時に「直ちゃん」が?のトレンド入りするなど人気沸騰中。【画像】白石聖と共演する「STARTO社アイドル」を見る大河の直役で話題の白石©時事通信社そんな彼女が、2026年7月期の日本テ