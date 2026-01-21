水戸市ネイリスト女性殺害 元交際相手逮捕先月、大みそかに水戸市でネイリストの女性が殺害されてから3週間。元交際相手の男が逮捕されました。女性は事件の4日前、警察署に“ストーカー被害の相談先”を尋ねる電話をかけていました。【写真を見る】水戸市ネイリスト女性殺害 元交際相手の男（28）を殺人容疑で逮捕 “女性の居場所”聞き回る事件の4日前には女性から警察署に“ストーカー被害の相談先”尋ねる電話茨城