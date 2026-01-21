イギリス政府が巨大な中国大使館の建設を承認したことを受け、周辺住民は決定を不服として裁判を起こす考えを示しました。【映像】中国大使館の建設承認に不服を訴える周辺住民立田祥久リポート「予定地のすぐ裏手には一般市民が暮らす集合住宅があります。住民らは計画に反対してきました」イギリス政府が20日、建設を承認した中国大使館は、完成すれば中国の在外公館としてはヨーロッパ最大級となります。現地メディアによ