日本プロ野球選手会は21日、都内で日本野球機構（NPB）と事務折衝を行い、CS開催方式の変更が報告された。焦点はこれまでリーグ優勝チームに1勝を与えるのみだったアドバンテージ制の拡大で、退任のあいさつなどのために出席した前選手会会長の広島・会沢は「選手からも意見は出ていて、遠い感じはしなかった。前向きな返答ができると思う」と語った。この日の正式決定は持ち越されたが、選手会側が各球団の選手に了承を得た上