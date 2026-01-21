演歌歌手神野美伽（60）が20日、東京・丸の内のCOTTON CLUBで、ジャズバンドライブを行った。「今日は（アルバム）『SIZUKO! QUEEN OF BOOGIE』を一緒にレコーディングしたメンバーがほぼそろったライブです。最高の音楽を届けられると思います。ジャズ、スタンダード、ラテン、日本の歌。私がうたいたいと思う歌を好きなだけ歌えるので本当に楽しみです」とあいさつ。幕開けは軽快なスウィングが響く「Lover Come Back To Me」で