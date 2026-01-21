FCÅìµþ¤Ï20Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤òÎå¤Þ¤¹Åê¹Æ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾20Ê¬²á¤®¤ËÎ¢¤ØÈ´¤±½Ð¤¹¥Ñ¥¹¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÄÉ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨ÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ×ÊÝÁª¼ê¤Î¥±¥¬¤Ïº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê