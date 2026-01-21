スペインのバルセロナ近郊で列車が脱線して、1人が死亡し、36人がけがをしました。スペインでは2日前に42人が死亡する脱線事故が起きたばかりです。【映像】現場付近の様子スペイン北東部カタルーニャ州で20日、豪雨の影響で線路上に落下した擁壁に列車が衝突し、脱線しました。運転士1人が死亡し、重傷者5人を含む36人がけがをしました。カタルーニャ州ではこの日、線路に落ちた岩石によって別の脱線事故も発生しました。け