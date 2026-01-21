「ヴァンパイア」のENHYPEN（エンハイプン）が、日本にやってくる。ENHYPENはこのほど、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseで、ファンイベント「VAMPIRE IS COMING」開催を発表した。2月14日に東京で開催され、7枚目のミニアルバム「TEH SIN：VANISH」のチャプター映像を鑑賞し、ENHYPENと関連した話を交わす特別なイベント。新アルバムのキーワード「逃亡者ヴァンパイア」の感情線を描き、好評を得た4編のチャプタ