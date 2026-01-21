（台北中央社）高校生世代を対象にした漫画コンテスト「青漫賞」の第1回授賞式が20日、台北市内で開かれた。李遠（りえん）文化部長（文化相）は、賞を通じて若い世代が台湾漫画の力を継承し、台湾漫画の新時代到来につながればと期待を寄せた。李氏はあいさつで、青漫賞は台湾のベテラン漫画家、敖幼祥さんの助言を受け、日本の全国高等学校漫画選手権大会（通称まんが甲子園）を参考にしたと紹介。文化部（文化省）として、台湾