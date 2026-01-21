高市総理の解散表明で、来月8日に決まった衆院選。国民民主党県連は、山形県1区に、中道改革連合に配慮して候補者を擁立しない考えを明らかにした。 これは、きょう国民民主党県連の舟山康江会長が明らかにしたもの。 県内ではこれまで立憲民主党、国民民主党、連合山形の「2党1団体」を軸とした選挙戦が続き、統一候補を立てるなどして戦ってきた経緯がある。前回の衆院選では原田和広さんが「2党1団体」の統一候補として山形1