アルネ・スロット監督がレギュラークラスの主軸を重用するなか、リバプールの一部選手は多くの出場機会を得られていない。周知のとおり、日本代表主将の遠藤航もそのひとりだ。専門サイト『This Is Anfield』は１月19日、遠藤やフェデリコ・キエーザ、リオ・エングモハ、トレイ・ナイオニ、カルビン・ラムジーを「評判の高くない５人」と評し、「スロットは本当にリバプールの脇役たちを評価しているのか？」と報じた。スロ