21日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比30円高の5万2830円で取引を終えた。出来高は4万207枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては55.36円高。 株探ニュース