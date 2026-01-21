21日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比24.5ポイント安の3597.5ポイントで取引を終えた。出来高は6万3532枚だった。この日のTOPIXの現物終値3589.7ポイントに対しては7.80ポイント高。 株探ニュース