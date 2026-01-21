21日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比175ポイント安の3万2385ポイントで取引を終えた。出来高は5682枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2329.48ポイントに対しては55.52ポイント高。 株探ニュース