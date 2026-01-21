21日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比10ポイント安の709ポイントで取引を終えた。出来高は7429枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値720.8ポイントに対しては11.8ポイント安。 株探ニュース