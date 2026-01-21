21日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比28ポイント安の1985ポイントで取引を終えた。出来高は987枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2001.51ポイントに対しては16.51ポイント安。 株探ニュース