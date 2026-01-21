日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 [東証Ｒ] が1月21日大引け後(16:00)に決算を発表。25年11月期の経常利益は前の期比23.3％増の7.6億円になり、26年5月期も前期比14.5％増の8.7億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を2455円→2478円(前の期は2013円)に増額し、今期は2039円にする方針とした。 株探ニュース