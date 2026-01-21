動画配信サービス「U-NEXT」は21日、リヴァプールFCが運営する専用チャンネル「LFCTV（リヴァプールFCTV）」をサッカーパック内にて配信開始した。リヴァプールの各試合だけでなく、オリジナルコンテンツも配信される。 ■名門クラブの公式CHが楽しめる リヴァプールFCは、世界最高峰イングランド・プレミアリーグで最多タイトルとなる20回の優勝歴を誇る名門クラブ。現在、男子では