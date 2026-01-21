国務院報道弁公室が1月21日に記者会見を開催し、工業情報化部の関係責任者が2025年の工業経済の運行状況について説明をおこないました。それによると、2025年の規模以上工業（年間売上高2000万元以上の工業企業、2000万元は約4億5000万円）の付加価値額は前年比5．9％増となり、製造業付加価値額が国内総生産（GDP）に占める割合は安定を維持しました。製造業の生産規模は、16年連続で世界第1位となる見通しです。また、通信事業の