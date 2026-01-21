阪神・前川右京外野手が21日、三重県津市の津球場で中日・岡林らと行っている自主トレーニングを公開した。午前9時からノックや打撃練習など約3時間の練習で汗を流した。「やらないといけない年で全然できなかった。非常に悔しい1年で終わったので、今年こそはという気持ちが非常に強い」チームが2年ぶりにリーグ優勝した昨季。開幕戦から左翼に名を連ね、4月は14試合連続安打をマークするなど好調だったが5月に入ると下降線